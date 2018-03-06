(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Гибелью человека закончились «игры» с гранатой в Улан-Удэ, сообщает СУ СК России по региону.

В квартире одного из домов столицы Бурятии прогремел взрыв. Прибывшие на место ЧП спасатели, обнаружили в жилище тело 38-летнего мужчины с множественными осколочными ранениями. Еще одного 43-летнего пострадавшего отправили на карете «Скорой помощи» в больницу.

По предварительной версии, двое мужчин пришли к своей знакомой в гости. С собой они прихватили опасный «подарок» – ручную противопехотную гранату Ф-1. Компания начала застолье с распитием спиртных напитков.Один из гостей решил похвастаться гранатой. Результат «игры» с оружием оказался плачевным.

СУ СК России по Республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

