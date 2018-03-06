РФП планирует оказать поддержку 10 процентам кредиторов третьей очереди ТФБ и ИнтехБанка

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки в ближайшее время осуществит выплаты 10 процентам кредиторов, которые включены в третью очередь реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

«В ближайшие дни мы планируем закрыть порядка 10 процентов реестра требований кредиторов третьей очереди Татфондбанка и ИнтехБанка. То есть можно говорить о том, что как минимум каждый десятый фактически получит компенсацию», — отметил председатель совета РФП.

На сегодняшний день заключено 641 соглашение об уступке требования на сумму 87 млн рублей. Выплаты произведены 436 организациям на сумму 58,4 млн рублей.

«Ориентировочно мы заключаем около 100 соглашений в неделю. Во всех случаях речь идет о договоре цессии — соглашении об уступке требований к банку от вкладчиков в адрес Республиканского фонда поддержки. Пользуюсь случаем, я хотел бы поблагодарить Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова и Правительство РТ, которые оказывают фонду необходимую поддержку», — добавил Нурутдинов.