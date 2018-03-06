Гумконвой вывез из Восточной Гуты 13 мирных жителей

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В понедельник из Восточной Гуты вывезли 13 мирных жителей, среди которых было пять детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.

«Акция прошла успешно, все машины в составе гуманитарного конвоя возвратились на контрольно-пропускной пункт. Было выведено также, на что хочу обратить особое внимание, 13 жителей, из них пять детей», — сказал Золотухин.

После акции генерал пообщался с представителями международных организаций, которые отметили усилия Центра по примирению в обеспечении безопасности прохождения конвоя в Восточную Гуту.

«В ходе акции были попытки обстрела (гуманитарного коридора) боевиками из стрелкового оружия, но все закончилось благополучно», — сообщил он.

Все поставленные задачи для безопасного проведения акции со стороны Центра по примирению были выполнены в полном объеме, отметил генерал.