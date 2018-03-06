Американский конгрессмен назвал условия отмены санкций против России

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Санкции с России возможно будут сняты, если она прекратит «активность», которая противоречит интересам США, в противном случае ограничения продолжат действовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от штата Аляска Даниэла Салливана.

Салливан заметил, что он имеет в виду ситуацию, связанную с Украиной, а также приписываемое России вмешательство в американские выборы.

«Если оно (Правительство РФ — прим. Т-и) прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать», — заявил конгрессмен на ежегодной энергетической конференции CERAWееk в Хьюстоне.

2 марта Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России.