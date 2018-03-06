Американская Delta Airlines прекратит полеты в Москву

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Американская авиакомпания Delta Airlines больше не будет осуществлять рейсы между крупными городами Соединенных Штотов и Москвой, пишет «Коммерсантъ».

Изначально компания решила пересмотреть расписание полетов в Москву в 2015 году, когда снизился пассажиропоток из России, пишет издание.

В 2017 году Delta отправляла самолеты в Россию только летом, а теперь решила отказаться и от этого варианта. Такое решение компания объяснила результатом анализа маршрутной сети.

Ожидается, что недостатка в рейсах в связи с этим не будет. Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить количество рейсов в Майами и Нью-Йорк.