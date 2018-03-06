РФП продал часть земельного участка, переданного Фонду для поддержки вкладчиков

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Республиканский фонд поддержки (РФП) начал частичную реализацию земельного участка для помощи вкладчикам ТФБ. Ранее Правительство РТ внесло в основной фонд РФП земельный участок площадью 759 га. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава совета РФП Айрат Нурутдинов.

Он добавил, что землю выставили на торги 19 января. Однако речь идет не обо всем участке, а только о его части размером в 71,4 га.

«То есть это менее одной десятой части всего участка. 19 февраля мы подвели итоги торгов и заключили договор с победителем», — уточнил Айрат Нурутдинов.

Он подчеркнул, что деньги от инвестора начали поступать сразу, с рассрочкой до 2020 года. За участок удалось выручить 1,13 млрд рублей. Всего в торгах участвовали два заявителя, отметил Нурутдинов.