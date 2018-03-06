(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). «Ижевский механический завод» концерна «Калашников» будет выпускать новый пистолет Лебедева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«На предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева (ПЛ)», — говорится в сообщении.
Подходит к завершению стадия разработки и представления пистолета к приемочным испытаниям, сказали в компании.
Для производства пистолета будут использовать новое оборудование, которое уменьшит «влияние человеческого фактора на качество изделия», отметили представители «Калашникова».
Пистолет Лебедева был разработан для нужд российских силовых структур. Особенностью пистолета являются его эргономика и баланс, которые соответствуют нынешним представлениям о биомеханике человека. Новейшие методы в разработке Лебедева способствуют быстрому повторному выстрелу и быстрому переносу огня.