СМИ: Вероятно отравленный российский перебежчик опасался за свою жизнь

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Экс-полковник ГРУ, бывший британский шпион в России Сергей Скрипаль, которого вероятно отравили в Великобритании, опасался за свою жизнь. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на The Telegraph.

Об опасении за свою жизнь Скрипаль сказал британской полиции.

Ранее сообщалось, что в Солсбери 66-летний Скрипаль и 30-летняя женщина почувствовали себя плохо, когда были в торговом центре. Отмечается, что они испытали воздействие неизвестного вещества.

Скрипаля и неназванную женщину госпитализировали.

Предполагается, что один из пострадавших мог обедать в ресторане Zizzi, который сейчас закрыт.

В России Сергей Скрипаль был осужден за государственную измену в 2006 году.