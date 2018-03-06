СМИ: Трамп и Пентагон планируют новую военную акцию против Асада

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Администрация Президента США Дональда Трампа планирует провести новые военные акций против сирийских властей в ответ на сообщения о том, что правительственная армия Сирии якобы использовала химическое оружие. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Трамп запросил варианты действий «по наказанию Правительства (Президента Сирии Башара) Асада» в связи с сообщениями об атаках с применением хлорина, отмечают источники издания.

«В начале прошлой недели Президент обсудил возможные действия на заседании в Белом доме с участием главы администрации Джона Келли, советника по нацбезопасности Герберта Макмастера и министра обороны Джеймса Мэттиса», — цитирует газета чиновника.

Президент США «не определился насчет конкретных военных действий», участники встречи «решили продолжить следить за ситуацией», сообщили источники.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт отметила, что «такой беседы не было» и что Мэттис не принимал участие в обсуждении, говорится в сообщении издания.

Но как сообщил один высокопоставленный представитель администрации, Мэттис «категорически против военного ответа», при этом Макмастер «был за».