В Казани открыли надземный переход через улицу Баки Урманче

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В казанском микрорайоне «Солнечный город» открыли надземный пешеходный переход через улицу Баки Урманче, ввод которого задержался на десять лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Переход начали строить еще в 2008 году, одновременно со строительством дороги. Однако работы не были завершены из-за нехватки средств. Позднее необходимое финансирование было выделено по распоряжению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

После возобновления работ эстакаду подняли на метр, чтобы потом под нею могли проезжать трамваи. Были обустроены лестничные сходы и установлены два подъемника. Полностью объект был завершен в прошлом году.

Переход необходим в первую очередь детям, так как каждый день здесь из дома в школу и обратно проходят около 500 школьников.