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Задержанных в Стамбуле россиян заподозрили в провозе запрещенных веществ

6 марта 2018, 01:01

Двое граждан РФ освобождены, двое пока остаются под стражей.

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Задержанных в Стамбуле граждан России турецкие полицейские заподозрили в провозе запрещенных веществ. Об этом рассказал пресс-секретарь Генерального консульства РФ в этом городе Сергей Лосев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, двое из россиян освобождены, но двое пока еще остаются под стражей.

Генконсульство уже получило обращения граждан и находится в контакте с ними, добавил Лосев.

Ранее о задержании следовавших через Турцию в Таиланд граждан России со ссылкой на одну из задержанных сообщила НСН


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