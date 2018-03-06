Задержанных в Стамбуле россиян заподозрили в провозе запрещенных веществ

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Задержанных в Стамбуле граждан России турецкие полицейские заподозрили в провозе запрещенных веществ. Об этом рассказал пресс-секретарь Генерального консульства РФ в этом городе Сергей Лосев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, двое из россиян освобождены, но двое пока еще остаются под стражей.

Генконсульство уже получило обращения граждан и находится в контакте с ними, добавил Лосев.

Ранее о задержании следовавших через Турцию в Таиланд граждан России со ссылкой на одну из задержанных сообщила НСН.