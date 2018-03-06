Сто жителей Агрыза решили судьбу главной улицы города

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Около ста жителей Агрыза обсудили, какой будет центральная городская улица Карла Маркса, пишет газета «Агрызские вести».

Реконструкция участка центральной улицы между двумя светофорами – от улицы Саетова до улицы Пушкина – стартовала в этом году в рамках программы развития общественных пространств РТ.

В обсуждении приняли участие школьники, работники предприятий, пенсионеры, а также педагоги, предприниматели, сотрудники администрации, депутаты и многие другие.

Молодые архитекторы Константин Самарцев, Раушан Шафигуллин и Эдуард Губеев предложили жителям свое видение благоустройства улицы. Горожане выделили существующие сейчас плюсы и минусы: отсутствие мест отдыха, инфраструктуры для молодежи, велодорожек, навигации, туалетов, тротуаров, недостаточность освещения и другие.

Среди предложений прозвучало обустройство зеленых зон, зон отдыха, велосипедной инфраструктуры, пешеходного бульвара, скейт-площадки, музея и выставочного зала на свежем воздухе. Большое внимание было уделено площадке перед коррекционной школой, которая, по мнению агрызцев, используется неэффективно.

Единодушно поддержало население идею архитекторов перенести Вечный огонь на прежнее место – перед администрацией. Здесь же разместится и мемориальный комплекс. В зеленой зоне общественность предложила разместить детскую площадку.

Положительно участники обсуждений встретили и сообщение главы района о будущем строительстве напротив школы № 3 нового здания детской школы искусств и переезде в ее нынешнее помещение районного музея.