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Политика

Айрат Фаррахов: Я против роста количества чиновников

6 марта 2018, 08:30

Депутат Госдумы от РТ считает, что в России нет необходимости создавать новые министерства и увеличивать количество чиновников.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступает против идеи роста количества чиновников. Такое мнение он высказал в интервью ИА «Татар-информ». 

«Я категорически против роста количества чиновников в РФ. Создание любого нового министерства не решит задач которые сейчас актуальны, они решаются проектным способом. Новые технологии сегодня необходимы в любой сфере: и в образовании, и в здравоохранении, и в науке, и в промышленности. Поэтому создавать для этого отдельные министерства, увеличивать количество чиновников, которых у нас и так немало, нет необходимости», — ответил парламентарий, рассуждая о возможности появления министерства новых технологий и виртуальной реальности. 

Фаррахов отметил, что сегодня на 100 человек приходится по одному чиновнику.  

«Сейчас количество чиновников в стране больше, чем было во времена Советского союза. Абсолютно очевидно, что одним из важнейших этапов модернизации РФ является административная реформа, которая уменьшит количество чиновников, но повысит  эффективность принимаемых решений», — сказал депутат.


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