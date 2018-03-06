Айрат Фаррахов: Я против роста количества чиновников

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выступает против идеи роста количества чиновников. Такое мнение он высказал в интервью ИА «Татар-информ».

«Я категорически против роста количества чиновников в РФ. Создание любого нового министерства не решит задач которые сейчас актуальны, они решаются проектным способом. Новые технологии сегодня необходимы в любой сфере: и в образовании, и в здравоохранении, и в науке, и в промышленности. Поэтому создавать для этого отдельные министерства, увеличивать количество чиновников, которых у нас и так немало, нет необходимости», — ответил парламентарий, рассуждая о возможности появления министерства новых технологий и виртуальной реальности.

Фаррахов отметил, что сегодня на 100 человек приходится по одному чиновнику.

«Сейчас количество чиновников в стране больше, чем было во времена Советского союза. Абсолютно очевидно, что одним из важнейших этапов модернизации РФ является административная реформа, которая уменьшит количество чиновников, но повысит эффективность принимаемых решений», — сказал депутат.