Айрат Фаррахов: В вопросе антитабачного закона мы несколько перегнули палку

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В вопросе антитабачного законодательства в РФ принято самое жесткое регулирование. Такое мнение в интервью ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы РФ от Татарстан Айрат Фаррахов.

«Я свою позицию по этому вопросу обозначаю так: я не против борьбы с табакокурением, я за снижение потребления табака и я против борьбы с курильщиками. Мы не должны нашу работу по снижению уровня потребления никотина сводить лишь к борьбе с курильщиками, к ограничению их прав», — уверен Фаррахов.

В 2013 году в РФ было принято антитабачное законодательство. По оценкам большинства экспертов, отмечает парламентарий, это самое жесткое табачное законодательство, которое было принято. При этом количество лиц, потребляющих табак существенно, к сожалению, не снизилось. Фаррахов сообщил, что порядка 44 млн курильщиков на сегодняшний день проживает в нашей стране.

Депутат считает, что в аэропортах нужно организовать специальные зоны для курения. Сейчас люди курят в туалетах, что становится проблемой для некурящих посетителей аэропортов.

«Одним из вариантов смягчения законодательства, который пошел бы всем на пользу, может стать возврат отдельных мест для курения. Пусть они будут закрытыми, пусть дети не видят курящих. Мне кажется, это было бы правильно по отношению к тем, кто не курит», — заключил депутат.