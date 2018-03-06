В Национальном музее РТ откроется выставка лоскутного шитья «КвиЛтэссенция счастья»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Национальном музее Татарстана сегодня, 6 марта, откроется выставка мастера лоскутного шитья Нины Кузнецовой «КвиЛтэссенция счастья». Будет представлено более 50 работ, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На выставке мастер представит работы, которые выполнены в различных техниках лоскутного шитья и валяния, среди которых – тканевая аппликация, пэчворк, квилтинг, фелтинг, фильц и другие.

«Мастерица создает и трехслойные стеганные одеяла, и лоскутные панно, и одежду в лоскутной технике, и обереговые куклы. Сувениры, сумки, текстильные бусы, пасхальные изделия из шерстяного волокна, драпа и войлока – все это создает атмосферу домашнего уюта и семейного тепла», – говорится в сообщении пресс-службы.

Нина Кузнецова занимается лоскутным шитьем более 20 лет. Она – член Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, мастер народных художественных промыслов Татарстана, идейный вдохновитель и создатель первого в Казани клуба лоскутного шитья, организатор городских школ пэчворка, участник и лауреат российских и международных конкурсов.

Работа выставки продлится до 2 апреля.