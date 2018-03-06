Рустам Минниханов поздравит самого секретного татарина СССР с 90-летием

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов сегодня в первой половине дня будет чествовать Героя Социалистического труда Ильдуса Мостюкова по случаю его 90-летия. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Поздравлять юбиляра Президент Татарстана будет в Доме Правительства РТ.

Ильдус Мостюков родился 6 марта 1928 года. Является известным советским ученым и общественным деятелем. Был первым представителем татарского народа, возглавившим конструкторское бюро всесоюзного значения.

Автор 50 научных трудов и 24 авторских свидетельств, является одним из создателей системы опознавания «свой-чужой», за что получил неофициальный титул «Самый секретный татарин Советского Союза».

Ильдус Мостюков является активным участником общественной жизни Татарстана. Он избирался депутатом Верховного Совета ТАССР. Со дня образования (22 июля 1999 г.) возглавляет общественную организацию «Герои Татарстана».