(Елабуга, 6 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге установят памятную доску в честь священномученика Павла Дернова.

Об этом рассказала директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко во время республиканской научно-практической конференции школьников «Их имена составили славу России».

На мероприятии выступила и Анна Филиппова – внучка елабужского священника Павла Дернова, расстрелянного большевиками вместе с тремя сыновьями в феврале 1918 года. Памятную доску в честь ее деда планируется установить на Спасском соборе.

Возможно, ее разместят на храме до фестиваля колокольного звона, который ежегодно проходит в Елабуге в дни Спасской ярмарки.