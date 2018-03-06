В Москве представят посвященный Рустему Абязову фильм «Вдохновленный Тукаем»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Сегодня, 6 марта, в московском Доме национальностей состоится показ документального фильма о музыканте Рустеме Абязове «Вдохновленный Тукаем», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В рамках показа состоится творческая встреча с кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств России Николаем Морозовым.

Герой фильма – народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ и РФ, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая, руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Зрители смогут задать вопросы о съемочном процессе, ознакомиться с творческим путем режиссера и героя фильма.

Кинолента снималась семь лет назад и была приурочена к 125-летию со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

Николай Морозов является автором более 25 документальных фильмов. Режиссер стал лауреатом и дипломантом более десяти международных, российских и республиканских конкурсов и кинофестивалей. Возглавляет жюри детского всероссийского фестиваля визуального творчества «Киношка».