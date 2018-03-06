В Чистополе состоится слет молодежи для формирования муниципального актива

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Чистопольском филиале КИУ имени В. Г. Тимирясова сегодня, 6 марта, состоится слет молодежи для формирования муниципального актива. Об этом сообщает пресс-служба Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

Цель слета – укрепить дружбу межнациональной молодежи Татарстана и создать представительства Молодежной ассамблеи народов РТ в муниципальных районах республики. В мероприятии примет участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

На слете будут презентованы грантовые конкурсы Росмолодежи и фотопроект «Многоликий Татарстан», а также проведена беседа по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи.