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В Чистополе состоится слет молодежи для формирования муниципального актива

6 марта 2018, 03:47

Цель слета – создать представительства Молодежной ассамблеи народов Татарстана в муниципальных районах РТ.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Чистопольском филиале КИУ имени В. Г. Тимирясова сегодня, 6 марта, состоится слет молодежи для формирования муниципального актива. Об этом сообщает пресс-служба Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

Цель слета – укрепить дружбу межнациональной молодежи Татарстана и создать представительства Молодежной ассамблеи народов РТ в муниципальных районах республики. В мероприятии примет участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

На слете будут презентованы грантовые конкурсы Росмолодежи и фотопроект «Многоликий Татарстан», а также проведена беседа по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи.

 


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