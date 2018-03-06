Узбекская певица Севара выступит в Альметьевске

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). В Альметьевске 8 марта состоится концерт узбекской певицы, участницы «Голоса», исполнительницы традиционной узбекской музыки, композитора Севары Назархан. Об этом сообщается на сайте Альметьевского района.



Севара исполняет композиции на английском, русском и узбекском языках в различных жанрах, таких как соул, джаз, этника, рок, дрим-поп и кавер-версии на эстрадную классику.



Ранее певица неоднократно посещала Казань. По словам певицы, в Казани есть завораживающая красота и визуально видны все произошедшие изменения.

«Я считаю, что между Татарстаном и Узбекистаном большая историческая связь, у нас очень похож язык, и мы в любом случае ментально совпадаем», – признавалась Севара в разговоре с журналистами.