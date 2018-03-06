Ученые доказали связь размера мозга с мышечной массой

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Связь размера мозга у приматов с объемом мышечной массы доказали специалисты Университета Северного Техаса в Форт-Уэрте, пишет журнал Naked Science.

В ходе исследования были изучены десять филиппинских долгопятов и макак-крабоедов, умерших естественных путем. В результате выяснилось, что приматы с большим головным мозгом имеют меньше «медленных» мышечных волокон. Из-за потребности в большем количестве энергии (около 240 килокалорий) для обеспечения работы мозга снижается мышечная масса.

Выводы являются предварительными и требуют подтверждения. Для этого нужно провести соответствующий анализ других приматов: шимпанзе, горилл и людей.