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Наука и образование

Ученые доказали связь размера мозга с мышечной массой

6 марта 2018, 02:48

Мышечная масса снижается из-за потребности головного мозга в энергии.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Связь размера мозга у приматов с объемом мышечной массы доказали специалисты Университета Северного Техаса в Форт-Уэрте, пишет журнал Naked Science.

В ходе исследования были изучены десять филиппинских долгопятов и макак-крабоедов, умерших естественных путем. В результате выяснилось, что приматы с большим головным мозгом имеют меньше «медленных» мышечных волокон. Из-за потребности в большем количестве энергии (около 240 килокалорий) для обеспечения работы мозга снижается мышечная масса.

Выводы являются предварительными и требуют подтверждения. Для этого нужно провести соответствующий анализ других приматов: шимпанзе, горилл и людей.


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