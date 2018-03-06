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Татарстан вошел в пятерку регионов России по числу иностранных туристов

6 марта 2018, 00:55

Республику за прошлый год посетили 278 тысяч иностранных туристов.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Татарстан занял четвертое место в пятерке регионов России, лидировавших по числу иностранных туристов в прошлом году, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Татарстан за прошлый год посетили 278 тыс. иностранных туристов. Первых три места заняли Кубань, Приморье и Крым. Замыкает пятерку Подмосковье.

По данным агентства, Краснодарский край посетили 900 тыс. туристов, Приморье – 640 тыс., Крым – более 500 тыс., в Московскую же область приехали 230 тыс. туристов.

Во второй пятерке расположились Иркутская, Владимирская и Ярославская области, Ставропольский край. Замыкает десятку Калининградская область.

В рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург. Оба города посетили свыше 4 млн иностранцев.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по качеству жизни.


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