Татарстан вошел в пятерку регионов России по числу иностранных туристов

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Татарстан занял четвертое место в пятерке регионов России, лидировавших по числу иностранных туристов в прошлом году, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
Татарстан за прошлый год посетили 278 тыс. иностранных туристов. Первых три места заняли Кубань, Приморье и Крым. Замыкает пятерку Подмосковье.
По данным агентства, Краснодарский край посетили 900 тыс. туристов, Приморье – 640 тыс., Крым – более 500 тыс., в Московскую же область приехали 230 тыс. туристов.
Во второй пятерке расположились Иркутская, Владимирская и Ярославская области, Ставропольский край. Замыкает десятку Калининградская область.
В рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург. Оба города посетили свыше 4 млн иностранцев.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по качеству жизни.