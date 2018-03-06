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Эксперты из Positive Technologies нашли уязвимость в сетях мобильной связи

6 марта 2018, 03:14

Слабым звеном являются протоколы, необходимые для поддержки сетей 2G и 3G.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Эксперты по кибербезопасности из Positive Technologies выяснили, что уязвима большая часть сетей мобильной связи, пишет «Коммерсантъ».

Исследовались сотовые операторы России, Европы и Ближнего Востока. Было выявлено, что уязвимыми местами являются протоколы, необходимые для поддержки сетей 2G и 3G.

Специалисты отметили, что сотовые операторы ежедневно сталкиваются в среднем с четырьмя атаками, направленными на перехват информации абонента или отказ в его обслуживании. Эффективны примерно 8 процентов атак, но операторы утверждают, что все данные защищены.

Во время подобной атаки абонент оказывается в поддельной сети, которую создали хакеры. Там они либо просто отказывают в обслуживании, либо выполняют прослушку или перехват данных.


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