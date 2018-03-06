Экс-солистка хора Пятницкого Марина Карпова выступит в Верхнеуслонском районе РТ

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В преддверии Международного женского дня, 7 марта, в Верхнеуслонском районе выступят эстрадные артисты Татарстана. Своим творчеством зрителей порадуют Марина Карпова, Кирилл Логинов, Амир Ахмадишин, хореографический ансамбль «Казан кичлэре».

Марина Карпова – финалистка многочисленных конкурсов, в том числе и «Кряшен чибяре», экс-солистка Русского народного хора имени Пятницкого, государственного ансамбля кряшен «Бермянчек». С пяти лет будущая певица занималась в русском фольклорном ансамбле «Таусень», а с шести участвовала в разных конкурсах и фестивалях. Окончила Университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Мечта певицы – открыть дом детского творчества и обучать талантливых детей.



Амир Ахмадишин – талантливый исполнитель русской и татарской эстрады. Музыкальные критики отмечают, что его бархатистый голос узнается сразу и обладает силой воздействия на слушателя. Певец владеет в совершенстве белькантовым звуком. Артист исполняет песни на татарском языке, мировые хиты российских и зарубежных исполнителей.

Концерты звезд проходят в преддверии выборов и при поддержке Минкульта РТ.



На следующий день, 8 марта, в Лаишевском районе выступят Государственный ансамбль песни и танца РТ, Рустам Маликов, Альбина Латыпова и Денис Хазеев.