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Спорт

Андрей Мартемьянов: «Никто не хотел уступать»

5 марта 2018, 23:58

Наставник «Амура» прокомментировал поражение от «Ак Барса».
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции, предпочтя не говорить о судействе.

«Игра была боевая, нервная, никто не хотел уступать. Забуксовали в большинстве, будем разбирать. Был накал плей-офф, мы прибавили в сравнении с прошлым матчем. Для многих ребят это первый плей-офф, где они должны делать результат и вытаскивать команду, они приобретают опыт», – заметил специалист.

«Комментировать судейство не буду, в семейном бюджете нет денег для этого. Может быть любая реакция на удаления, это наша работа, как мотивировать ребят, как за ниточки дергать», – добавил Мартемьянов. 


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