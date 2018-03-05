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Спорт

Зинэтула Билялетдинов: «Ребята молодцы, все стараются»

5 марта 2018, 23:55

Наставник «Ак Барса» прокомментировал выигранный матч с «Амуром».
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) во втором матче одной четвертой финала Кубка Гагарина в Восточной конференции, признав неважную игру своей команды в большинстве.

«Команды бьются, ребята молодцы, все стараются, отдача высокая. Будем готовиться к следующему матчу. Команда бьется, все отдаются, у меня претензий ни к кому нет», – подчеркнул специалист.

«Большинство? Не будем сейчас обсуждать, пока не получается. Будем разговаривать. Зарипов? Не могу ничего сказать», – отрезал Билялетдинов. 


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