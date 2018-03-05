Трамп и Мэй сочли безответственными заявления Путина о новом оружии

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что заявления Президента России Владимира Путина о разработках нового оружия были безответственными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу американской администрации.

Лидеры двух стран затронули и ряд других вопросов, в том числе – ситуацию в Сирии, отмечается в сообщении Белого дома.

Трамп и Мэй потребовали от Президента Сирии Башара Асада и его союзников – России и Ирана немедленно выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии в этой стране. Кроме того, они осудили бомбардировки правительственными войсками пригорода Дамаска – Восточной Гуты.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию рассказал о новых оружейных разработках. В частности, он упомянул межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», гиперзвуковую ракету «Кинжал», планирующий на гиперзвуковой скорости комплекс «Авангард», а также крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и атомный подводный беспилотник «Статус-6».