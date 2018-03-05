(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Стамбуле задержали четверых граждан России, следовавших через Турцию в Таиланд. Об этом одна из задержанных, Наталья Крылова, рассказала НСН.

Крылова и ее супруг Дмитрий Кульгейко из Ростова-на-Дону, а также Дмитрий Щекин и Денис Ротарь из Вогодонска были задержаны в одном из стамбульских торговых центров, где ожидали свой рейс, под предлогом проверки документов.

Люди в штатском доставили туристов в полицейский участок, где они находятся и сейчас. Рейс в Бангкок они уже пропустили.

Задержанные россияне обратились за помощью в Генеральное консульство РФ в Стамбуле.