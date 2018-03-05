Минниханов: Преступность будет всегда, но нужно держать ситуацию под контролем

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Организованная преступность будет всегда, но нужно держать ситуацию под контролем. Правоохранительные органы быстро реагируют и принимают меры. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы эти вопросы открыто обсуждаем, и правоохранительными органами принимаются меры. История жива, когда люди начинали подниматься, организовывать преступность, входить в экономический сегмент. Пришлось приложить очень много усилий, чтобы их нейтрализовать. Но это явление будет проявляться», – сказал лидер республики.

«В 90-е годы это явление перерастало в мощные организованные сообщества, это очень опасно, поэтому надо предвидеть. Это будет всегда, но нужно держать ситуацию на контроле», – добавил Президент РТ.

Минниханов отметил, что молодежь необходимо вовремя направлять на правильный путь, вовлекать в различные программы, например, в занятия спортом. «Думаю, что мы и дальше будем развивать спорт. Если мы не будем заниматься молодежью, значит, найдутся те, кто вовлечет ее в противоправные действия. Молодежь этому подвержена. Ей важно себя проявить, причем не обязательно в положительных вещах», – подчеркнул он.