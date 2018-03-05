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Спорт

На чемпионате по армейскому рукопашному бою в Агрызе разыграли 33 комплекта медалей

5 марта 2018, 22:49

Победителям соревнований вручили денежные премии от военного комиссара района.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Агрызской школе № 3 прошел ежегодный, десятый по счету юбилейный семинар по армейскому рукопашному бою. На чемпионате были разыграны 33 комплекта медалей, пишет местная газета «Агрызские вести».

Торжественное открытие турнира прошло с участием представителей районной администрации, руководителей военного комиссариата, отдела МВД и Управления образования.

В семинаре участвовали около ста юных спортсменов в возрасте от шести до 17 лет. В первый день они под руководством педагогов изучали новые приемы и серии комбинаций, а уже на следующий день применяли их в спаррингах.

Победителям состязаний вручили денежные премии от военного комиссара района. Отдельно в номинациях «Лучшая техника», «Самый быстрый бой» и «Приз зрительских симпатий» были отмечены восемь спортсменов.


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