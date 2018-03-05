Рыбка заявила о доказательствах вмешательства РФ в американские выборы

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Задержанная в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала журналистам The New York Times и CNN о наличии у нее записей разговоров российского миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве РФ в выборы Президента США 2016 года.

По словам Рыбки, у нее есть свыше 16 часов аудиозаписей, однако она готова отдать их только в том случае, если Соединенные Штаты предоставят ей политическое убежище, пишут «Ведомости».

В августе 2016 года Дерипаска якобы обсуждал вмешательство в американские выборы с тремя людьми, говорившими на английском. По мнению Вакушевич, они могли быть гражданами США.

В данный момент Анастасия Вакушевич находится под стражей в иммиграционном центре, ей грозит депортация в Россию. Она боится возвращаться, так как «может произойти что-нибудь странное».