Минниханов не согласился с обязательной отработкой выпускников медуниверситета

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов не согласился с предложением об обязательной отработке выпускников Казанского медицинского университета по договору.

Представитель СМИ выступила с предложением пойти по примеру медицинского колледжа, где студенты-бюджетники подписывают договор об обязательной отработке в сфере здравоохранения после окончания учебного заведения. По словам журналиста, только 21 процент врачей, закончивших вуз, идут в государственную медицину, остальные же расходятся по разным структурам.

«Люди должны работать с желанием, время принуждения прошло. Если наши медицинские клиники будут хорошо оснащены, будет хорошая зарплата, то и проблемы не будет. Целевой набор должен иметь место, но это не решит проблему. Выпускник отработает два-три года, которые должен, и уйдет. Надо находить другие формы, – ответил лидер республики. – Если нет желания, то какой от него толк? Человек должен трудиться с любовью, тем более медицинский работник. Вы представьте: заставить человека работать врачом, если у него желания нет. Хуже только сделать».