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Спорт

Анвар Гатиятулин: «Равная игра»

5 марта 2018, 21:18

Наставник «Трактора» оценил ход выигранного матча с «Нефтехимиком».
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, несмотря на победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1, посчитал игру равной.

«Тяжелый, непростой матч. Равная игра. Смогли создать моменты, выжать максимум и забить. Терпеливая игра, самоотдача принесли победу. Во втором периоде ребята попали на пересменке после удаления. Нужно было немножко вздохнуть, поэтому взяли тайм-аут. Также хотелось бы сказать слова благодарности болельщикам за поддержку, потому что играем второй день подряд – тяжело, но нас поддерживали и гнали вперед», – заметил он.

«Что с Максимом Якуценей? Пока без комментариев. Так сложилась ситуация, что произошла вынужденная замена. Хорошо смотрелся на его месте Кравцов, играл, старался. Главное, что хотелось бы видеть – старание, желание не уступить. Все это присутствует. Молодец», – добавил Гатиятулин. 


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