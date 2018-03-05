Президент РТ: Изменений в программе переселения из аварийного жилья не предполагается

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Изменений в программе переселения граждан из аварийного жилья не предполагается, все решения принимаются в рамках закона. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами федеральных и республиканских СМИ, посвященной Международному женскому дню, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Есть федеральный закон, согласно которому оценивается имущество и дается компенсация. 11 тыс. рублей за квадратный метр – это много или мало? Эта цифра условная, она в два-три раза выше, чем те оценочные решения, которые были у нас по районам. В Казани по-другому решаем – метр на метр. В других местах – 3 тыс., 4 тыс. оценка. Но мы приняли решение выплачивать 11 тыс. с копейками», – объяснил лидер республики.

По его словам, каждый житель аварийного жилья имеет возможность получить квартиру по соципотеке или по найму.

«Много разногласий. Эти люди, с одной стороны, хотят переехать, с другой – чтобы это все было бесплатно. Но у государства тоже нет лишних денег. Мы и так уже направили достаточно много финансовых ресурсов. Каких-либо изменений не предполагается. Все действия в рамках закона, – подчеркнул Минниханов. – Вы посмотрите: в Чистополе, Зеленодольске целые микрорайоны современных домов. А люди жили в условиях, где не было туалетов, горячей воды. Предоставляется жилье. Другое дело – за него нужно платить, но такая возможность есть».