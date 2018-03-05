В КПРФ данные о незакрытых счетах Грудинина назвали «еще одним инфоповодом»

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Данные о зарубежных счетах кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина, которые не закрыты в нарушение российского законодательства, являются просто очередным инфоповодом и не соответствуют действительности. Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, сообщает «Интерфакс».

По его словам, все счета закрыты, документы об этом предоставлены в ЦИК и ФНС.

«Заявления ЦИКа о наличии у Грудинина 13 не указанных ранее счетов – это просто еще один инфоповод для новых материалов в СМИ касательно нашего кандидата в преддверии выборов», – отметил Ющенко.

Ранее в СМИ появились данные о том, что на одном из счетов Грудинина в Швейцарии осталось золото.