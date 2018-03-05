Президент РТ – олимпийцам: Любая победа наших спортсменов для страны очень важна

(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском Кремле состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова со спортсменами республики по итогам выступления на XXIII зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Лидер республики отметил, что любая победа наших спортсменов очень важна для страны.

Президент РТ поздравил спортсменов с успешным участием в Олимпийских играх и подчеркнул, что они продемонстрировали высочайшее спортивное мастерство.

«Несгибаемая вера в победу, целеустремленность помогли достойно представить нашу республику. Мы понимаем, в каких условиях вам пришлось соревноваться, какое давление было на нашу страну и спортсменов, но ваши усердие, талант и настойчивость дали высокие результаты. Благодаря вам такие виды спорта, как фигурное катание, лыжные гонки, сноуборд, получили новый импульс развития в республике», – сказал он олимпийцам.

«Ваши результаты стали возможны благодаря дисциплине, максимальной самоотдаче, слаженной работе тренерского состава, поддержке родных и близких, а также искренней любви болельщиков, – добавил Минниханов. – Мы искренне сопереживали из-за тех событий, которые происходили до Олимпиады, в процессе ее. И любая победа наших спортсменов для страны очень важна. Вы молодцы, мы вами гордимся».

Лидер республики также высказал слова благодарности руководству спортивных федераций и тренерам.

«В республике уделяется огромное внимание развитию олимпийских видов спорта, массовому и профессиональному спорту, качеству проводимых спортивных мероприятий, созданию спортивной инфраструктуры, организации мероприятий мирового масштаба, подготовке спортивного резерва, а также всемирной поддержке спортсменов и тренеров», – заявил он.

На сегодня в Татарстане функционируют около 10,5 тыс. спортивных объектов, заметил Президент РТ. «Ежегодно мы проводим свыше 30 крупнейших всероссийских и международных соревнований и более 800 региональных. В спортивной отрасли республики на постоянной основе работают более 9 тыс. человек. Это огромный потенциал, который наработан за последние годы», – констатировал он.

В ответной речи заслуженный мастер спорта РФ по лыжным гонкам, серебряный и бронзовый призер 23-й Олимпиады Андрей Ларьков поблагодарил руководство республики и тренеров за помощь и поддержку. Отдельно он высказал слова благодарности болельщикам, отметив, что было много приятных комментариев.

К его словам присоединилась серебряный призер в командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках Олимпиады Евгения Тарасова. «Рады, что Казань процветает, хочется, чтобы город процветал и дальше», – сказала она.

По мнению вице-президента Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Эдуарда Галеева, все, что сейчас делается в республике, будет способствовать дальнейшему развитию спорта в стране в целом.

Олимпийские спортсмены, тренеры и представители спортивных федераций получили из рук Президента РТ заслуженные награды. Так, орденом «Дуслык» был награжден Андрей Ларьков. Медали Ордена «За заслуги перед РТ» были вручены Евгении Тарасовой, заслуженному мастеру спорта РФ по лыжным гонкам, бронзовому призеру Олимпийских игр Анне Нечаевской.

Благодарности Президента РТ получили заслуженный мастер спорта РФ по фигурному катанию на коньках, серебряный призер Олимпиады Владимир Морозов и мастер спорта международного класса РФ по сноуборду, участник Олимпийских игр в Пхенчхане Милена Быкова.

Почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики РТ» присвоено министру по делам молодежи и спорту Татарстана Владимиру Леонову.