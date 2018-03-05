Лыжница из Нижнекамска стала золотым призером Topsprint

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Лыжница из Нижнекамска Кристина Прибылова стала золотым призером турнира Topsprint, который прошел в Казани. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

«Серебро» соревнований досталось Алене Мельниковой из Зеленодольска, «бронзу» завоевала елабужанка Анна Морковкинаиз.

У мужчин лучшим оказался Артур Петров из Заинска, вторым к финишу прибыл Евгений Байбородов из Ижевска. На третьем месте также был представитель Ижевска Ильназ Закиров.

В рамках Кубка мэра состоялся и забег почетных гостей. Здесь своей скоростью блеснул ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.