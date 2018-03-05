В селах Агрызского района открылись новые магазины

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В селах Пелемеш и Варклед-Бодья Агрызского района открылись новые магазины. Об этом сообщают «Агрызские вести».

Площадь магазина в Пелемеше составила 60 квадратных метров. На его строительство было выделено 1 млн 600 тысяч рублей. Он будет обслуживать около 300 местных жителей. 350 человек будут посещать магазин в Варклед-Бодье. Планируется, что его месячный товарооборот в составит более 150 тысяч рублей.

С 2017 года в Татарстане начала действовать республиканская программа, в рамках которой строятся модульные магазины в селах. На финансирование данной программы выделено около 84 млн рублей. Всего введено в строй 53 магазина в 30 сельских поселениях.