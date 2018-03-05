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Представители Агрыза заняли призовые места в первенстве Татарстана по спортивной аэробике

5 марта 2018, 22:06

Представители Агрыза заняли призовые места в первенстве Татарстана по спортивной аэробике На турнир в столицу Татарстана съехались 14 сильнейших команд.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Представители Агрыза заняли призовые места в первенстве Татарстана по спортивной аэробике, которое завершилось в Казани. Об этом сообщают «Агрызские вести».

На турнир в столицу Татарстана съехались 14 сильнейших команд. На соревнованиях отличились воспитанницы Дома детского творчества Агрыза под руководством педагога дополнительного образования Айгул Гиззатуллиной.

Вторых мест в гимнастической платформе в возрасте от 6 до 8 лет удостоились Рената Камкина, Дарина Ипоева, Назиба Харисова, Ильвина Галиуллина, Азалия Сибатова. В той же категории в возрастной группе от 9 до 11 лет третье место заняли Арина Климова, Дарья Смоленцова, Ильвина Зайнуллина, Карина Баширова, Гульнур Алишева. Также на третьем месте в танцевальной гимнастике в этом же возрасте оказались Арина Климова, Гульнур Алишева и Ильвира Зайнуллина.

В категории «Тренер-призер» Айгул Гиззатуллина заняла третье место.


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