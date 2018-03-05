Апастово примет зональный этап фестиваля ГТО

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Завтра Апастово примет зональный этап зимнего фестиваля ГТО. К нему присоединятся жители шести районов Татарстана в возрасте от 9 до 70 лет.

По информации организаторов, судьей состязаний станет инструктор-методист Апастовской ДЮСШ Рустам Бикмухаметов. Победителей наградят памятными призами, грамотами. Их отправят на региональные соревнования.

За все время внедрения ГТО в Татарстане зарегистрировано более 540 тыс. участников, что составляет 15 процентов общего числа населения. Во всех районах республики открыты центры тестирования ГТО, общее число которых достигло 51. В этом году стартует четвертый этап реализации ВФСК ГТО. Новшеством станет внедрение системы мониторинга работы центров тестирования и рейтинг ГТО.