Все новости Татарстан Россия

Спорт

Апастово примет зональный этап фестиваля ГТО

5 марта 2018, 23:40

Судьей состязаний станет инструктор-методист Апастовской ДЮСШ Рустам Бикмухаметов.
В Новгородской области 238 человек получат золотые значки ГТО
130 тыс. татарстанцев зарегистрировано в информационной системе ГТО
Спартакиада по ГТО проходит в Нижнем Новгороде
В регионах ПФО начали внедрять комплекс «Готов к труду и обороне»
В Свердловской области будет возрожден комплекс ГТО для школьников

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Завтра Апастово примет зональный этап зимнего фестиваля ГТО. К нему присоединятся жители шести районов Татарстана в возрасте от 9 до 70 лет.

По информации организаторов, судьей состязаний станет инструктор-методист Апастовской ДЮСШ Рустам Бикмухаметов. Победителей наградят памятными призами, грамотами. Их отправят на региональные соревнования.

За все время внедрения ГТО в Татарстане зарегистрировано более 540 тыс. участников, что составляет 15 процентов общего числа населения. Во всех районах республики открыты центры тестирования ГТО, общее число которых достигло 51. В этом году стартует четвертый этап реализации ВФСК ГТО. Новшеством станет внедрение системы мониторинга работы центров тестирования и рейтинг ГТО.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter