(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Появились фото из кабинетов сотрудников челнинского вуза, подозреваемых во взяточничестве, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах задержаны двое сотрудников челнинского вуза за вымогательство взятки в 196 тысяч рублей за хорошую оценку на экзамене. «Расценки» злоумышленники передавали через старосту группы экономического факультета вуза. Фигурантами дела стали, по меньшей мере, 13 студентов учебного заведения.

Предположительно, взяточничество имело системный характер. Сейчас идут обыски у старост других групп вуза.

По данному факту были заведены уголовные дела сразу по двум статьям – «Дача взятки» и «Получение взятки».



