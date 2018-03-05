Для напавшего на Собчак молодого человека стажировка в Мосгордуме закончилась

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Для напавшего на журналистку и телеведущую Ксению Собчак молодого человека стажировка в Мосгордуме закончилась, с ним продолжат работать правоохранители. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря председателя городской Думы Полину Орехову.

Ранее за поведение стажера принес извинения председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Кроме того, как сообщила Собчак, перед ней извинился и мэр Москвы Сергей Собянин.

4 марта кандидата в Президенты РФ облили водой «за Жириновского». Нападавший был задержан. Сама Собчак ранее в ходе теледебатов плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского.