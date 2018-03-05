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Турист из Израиля умер на улице в Казани из-за того, что поздно вызвали «скорую»

5 марта 2018, 18:39 , Фото: Салават Камалетдинов

Турист из Израиля умер на улице в Казани из-за того, что поздно вызвали «скорую» Мужчина скончался в результате обширного инфаркта.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). 56-летний турист из Израиля умер на улице в Казани из-за обширного инфаркта, об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

По данным источника, если бы скорую помощь вызвали сразу же, как только мужчине стало плохо, его бы удалось спасти.

«Мужчине стало плохо еще в отеле. Он поэтому и вышел на улицу, думал ему легче станет. Несмотря на то, что "скорая" доехала до туриста меньше, чем за четыре минуты, врачи помочь мужчине просто не успели. Вызывать медиков нужно было раньше», – рассказал источник агентства.

Израильтянин скончался в сквере имени Баки Урманче на Большой Красной 2 марта.


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