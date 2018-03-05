Казанский автосервис закрыли за загрязнение воздуха

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Работа автосервиса «Ателье "БМД"» в Казани приостановлена по жалобе экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи установили, что во время эксплуатации сушильно-покрасочной камеры автосервис выбрасывал загрязняющие вещества в атмосферу. При этом у организации отсутствует специальное разрешение. За нарушение природоохранного законодательства организацию привлекли к административной ответственности.

Материалы дела были переданы в Ново-Савиновский районный суд. Решением суда деятельность казанского автосервиса «Ателье "БМД"» приостановлена до устранения нарушений.