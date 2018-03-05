Все новости Татарстан Россия

Общество, Здоровье и среда

Казанский автосервис закрыли за загрязнение воздуха

5 марта 2018, 19:52

Автосервис «Ателье "БМД"» работал без специального разрешения.
Территориям сельских поселений уделят внимание в рамках санитарного двухмесячника в Нижнекамске
«Урок чистоты» преподали примерно 150 тыс. школьников Татарстана
Первый замминистра экологии РТ принимает участие в X Международной конференции в Сочи
Обваловка места слива мазута произведена в пос. Дербышки в Казани
В Казани будут судить бывших сотрудников Минэкологии Татарстана

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Работа автосервиса «Ателье "БМД"» в Казани приостановлена по жалобе экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи установили, что во время эксплуатации сушильно-покрасочной камеры автосервис выбрасывал загрязняющие вещества в атмосферу. При этом у организации отсутствует специальное разрешение. За нарушение природоохранного законодательства организацию привлекли к административной ответственности.

Материалы дела были переданы в Ново-Савиновский районный суд. Решением суда деятельность казанского автосервиса «Ателье "БМД"» приостановлена до устранения нарушений. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter