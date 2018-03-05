Экологи оштрафуют «Татнефтедор» за добычу песка в карьере

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Альметьевская организация «Татнефтедор» будет оштрафована на 50 тысяч рублей за то, что не представила экологам документы, подтверждающие добычу песка в карьере в Лениногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи потребовали у компании документы, подтверждающие добычу песка в карьере в Лениногорском районе. Организация не предоставила соответствующие сведения, за что была привлечена к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ. Материалы по данному факту были переданы в Альметьевский городской суд, который остался на стороне экологических инспекторов», — сказано в сообщении.

Однако нарушитель с таким решением не согласился и обжаловал постановление в Верховном суде РТ. Суд также поддержал заключение экологов.