(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Ошибка пристава в Татарстане позволила мужчине не возвращать долг в 256 тысяч рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Бывшего судебного пристава Заинского РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов России по РТ 38-летнюю Ландыш Латыпову обвиняют в халатности.

По версии следствия, в 2016 году приставом было возбуждено исполнительное производство на взыскания с жителя Татарстана 256 тысяч рублей. В связи с этим на имущество мужчины (автомобиль «БМВ») был наложен запрет на регистрационные действия.

В 2017 году Латыпова без выяснения всех обстоятельств дела и проверки исполнения мужчиной долговых обязательств, сняла с имущества ограничения. Мужчина воспользовался оплошностью пристава и переоформил автомобиль на жену. Чуть позже немецкий внедорожник был продан третьим лицам. В итоге, в июне прошлого года все исполнительные производства в отношении должника были прекращены ввиду отсутствия у него имущества.

По данному факту в отношении Латыповой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

