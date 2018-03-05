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В Казань прибыл полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич

5 марта 2018, 18:06 , Фото: tatarstan.ru

В Казань прибыл полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич В Международном аэропорту «Казань» Михаила Бабича встретил Президент РТ Рустам Минниханов.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прибыл в столицу Татарстана. В Международном аэропорту «Казань» его встретил Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба лидера республики.

Прибытие Полномочного представителя Президента РФ в ПФО М.В.Бабича

В ходе рабочей поездки Михаил Бабич проведет совещание по вопросам социально-экономического развития республики, в котором будет участвовать Рустам Минниханов. Также полпред Президента РФ в ПФО примет участие в торжественном мероприятии в Театре оперы и балета им. М. Джалиля. Мероприятие будет посвящено Международному женскому дню.

Прибытие Полномочного представителя Президента РФ в ПФО М.В.Бабича

В эти же дни в Татарстане пройдет окружной финал III интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Олимпиада организуется при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО.

 


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