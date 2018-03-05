В Казань прибыл полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прибыл в столицу Татарстана. В Международном аэропорту «Казань» его встретил Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба лидера республики.

В ходе рабочей поездки Михаил Бабич проведет совещание по вопросам социально-экономического развития республики, в котором будет участвовать Рустам Минниханов. Также полпред Президента РФ в ПФО примет участие в торжественном мероприятии в Театре оперы и балета им. М. Джалиля. Мероприятие будет посвящено Международному женскому дню.

В эти же дни в Татарстане пройдет окружной финал III интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Олимпиада организуется при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО.