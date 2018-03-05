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Политика, Происшествия

Владимир Путин назвал число выявленных в России в 2017 году иностранных агентов

5 марта 2018, 18:56

Глава государства призвал в дальнейшем на высоком уровне пресекать попытки других государств получить стратегическую информацию о России.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). На заседании коллегии ФСБ Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на росте активности зарубежных разведок в стране, в связи с чем в 2017 году выявлены 72 кадровых сотрудника иностранных разведок и почти четыре сотни агентов спецслужб, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», – констатировал Владимир Путин.

При этом он отметил, что достигнутые результаты говорят о высокой эффективности российской контрразведки, и попросил членов коллегии ФСБ «и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно», пресекая попытки других стран заполучить доступ к информации политического, экономического и оборонного характера.


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