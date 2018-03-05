Путин призвал внедрять цифровые технологии в транспортную инфраструктуру

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Важным ресурсом для развития российского транспорта должны стать цифровые технологии, заявил Президент России Владимир Путин на съезде транспортников России. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что большая часть послания Федеральному Собранию была посвящена вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры.

В рамках послания Правительству РФ было поручено разработать план модернизации магистральной инфраструктуры. Для развития отечественного транспорта, а именно для снижения затрат перевозчиков и повышения комфорта пассажиров, необходимо использовать цифровые сервисы, отметил Путин.

Ранее Президент России заявил, что в РФ будут развивать транспортную инфраструктуру в бассейнах Тихого океана и Арктики. Власти уже начали проводить мероприятия по укреплению речной инфраструктуры и строительству гидротехнических сооружений.