Мэр Нижнекамска анонсировал пятилетку по созданию комфортной городской среды

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Сегодня мэр Нижнекамска, глава Нижнекамского района Айдар Метшин заявил о подготовке муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба администрации района.

При этом, по его словам, активное участие в создании плана пятилетки принимают сами нижнекамцы, которые направляют свои предложения и идеи.

Как напомнил на деловом понедельнике Айдар Метшин, Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил развернуть масштабную программу пространственного развития страны.

«Особо приятно было, что Президент страны отметил опыт работы по благоустройству и обновлению городской среды Татарстана. С 2015 года в республике реализуется программа по развитию общественных пространств. Для нашего города с большой концентрацией промышленных предприятий обустройство территорий имеет очень важное значение, влияющее непосредственным образом на социальное самочувствие людей», – акцентировал градоначальник.

Как показал соцопрос, который был проведен минувшей осенью, 85 процентов респондентов наиболее удачными проектами прошлого года считают создание условий для массового отдыха, 72 процента – проекты по озеленению, созданию парков и скверов.

Уже 6 марта пройдет первое общественное обсуждение по концепции благоустройства территории Автогородка. Как пояснил Айдар Метшин, территорию обустроят для нижнекамцев всех возрастов так, что у жителей 35-го и 36-го микрорайонов появится свое общественное пространство для цивилизованного и безопасного отдыха. Кроме того, начинается работа по созданию пилотного проекта благоустройства территории села Большое Афанасово.

«Уверен, что в рамках работы над данным проектом мы выработаем совместно с жителями села необходимый подход для создания комфортных условий для активного, содержательного отдыха, который будем транслировать на все сельские поселения нашего района», – добавил он.

Хороший результат будет зависеть и от глав поселений, и от активности жителей, подчеркнул Айдар Метшин.

